高市府集結27家在地新創，25日在「亞灣新創大南方展」設立「亞灣創新館」，以「淨零轉型」、「數位轉型」為主軸，展示技術多元解決方案。

高雄市長陳其邁表示，高雄有最好的投資資源，110年中央啟動亞灣計畫投資超過110億元，在高市府提供006688租金及中央經濟部、國發會、國科會等部會補助下，高雄成為最佳投資選擇。

他說，中央今年加碼核定亞灣2.0方案，即為因應高雄新創生態圈已成形，將透過以大帶小合作方式，協助新創出海，高雄是邁向國際及新南向的大門，尤其是對接東南亞市場，是新創公司最好的創業所在。

陳其邁強調，因應氣候變遷，要解決的，不只是高雄的問題，更是全台灣、全世界需要共同面對的重要議題。數位轉型、以及淨零轉型是高雄的生存之戰，對於中小企業及傳統產業更是重要，所以，需要更多的科技新創公司，協助提供大量智慧應用解決方案。

尤其碳權交易所選擇在高雄之後，將使高雄低碳科技生態系更加完整，他說，從中華電信、IBM及SAP等國內外大型企業加入高雄，高雄一定作為新創最強的後盾，更要與大家共組國家隊邁向國際市場。

高雄經發局長廖泰翔表示，「亞灣創新館」以「淨零轉型」、「數位轉型」為主軸，展現技術多元解決方案，有沉浸式體驗區、3D裸視展演，及智慧醫療、創新生活科技等多元智慧科技展示，並有6場舞台活動，邀請SAP、共享數位、悠勢科技、台灣洛克威爾、一卡通等，到場分享淨零及數位轉型趨勢與商機，以及公司未來與新創合作機會。

參與高市府「亞灣創新館」的埃爾思科技總經理張維哲表示，此次與國際設備商IMINA以及陽明交通大學郭浩中教授實驗室，聯合展出可用於先進半導體與LED產業的晶片檢測系統，以埃爾思的專利技術製作的奈米探針為核心，可提供業者進行線上或離線的晶圓（片）電性檢測，及早發現不良品而進行製程調整。

專精智慧醫療的雄欣科技董事長李佳欣指出，這次透過高市府媒合，對接凌群電腦、緯謙科技合作機會，並特別展出「保命防跌系統」、「遠距精準量測系統」成果，利用人工智慧AI與3D技術，結合雷達感測設備，再透過「去識別化」技術，在即時偵測環境中有沒有人跌倒的同時，也保護個資。產品已落地應用於高雄凱旋醫院，更延伸發展出預防暴力的應用，提供更安全與全面的醫療照護。