民進黨立委賴品妤近期接連爆出多起爭議，自先前怒罵核四「重啟個屁」後，引發外界議論她父親賴勁麟的綠能背景，後又被翻出「女兒反服貿，爸爸賺大陸錢」的雙標爭議，再到昨日自摔卻抹黑中天記者「推」她，掀起熱議。網路媒體《網路溫度計》也分析近一個月賴品妤的聲量，昨天一日就狂飆14萬筆。

《網路溫度計》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，對賴品妤自7月26日至8月24日的聲量做網路調查，最高點就是昨日指控「記者推人」，飆高到14萬1,630筆討論。

賴品妤的聲量第二高點，則出現在8月16日，賴品妤在被追問父親綠能爭議時直接上車離開，遭批評是「落跑小公主」；當時賴勁麟被爆擔任雲豹能源等19家綠能公司的董事長，引發社會熱議，賴品妤也被質疑是「政治性反核」，單日聲量衝高至2萬8,653筆。

聲量的第三高點，則是8月9日「館長」陳之漢拿出賴品妤cosplay照片，批評她穿著不當、物化動漫，賴品妤則跳出來大力反批「你沒有資格決定我是甚麼樣子」，聲量衝高至2萬8,610筆。

值得注意的是，賴品妤在七月至八月初的聲量都相當低，直到8月9日出言反對國民黨總統參選人侯友宜的核能政策，砲轟一句「重啟個屁」，遭藍營、侯辦猛攻，持續一周的討論聲量都落在2萬筆上下；再到8月16日「落跑」迴避賴勁麟的綠能爭議時再度衝高，而此後賴品妤似乎較為低調，聲量也逐漸回落，再到21、22日，父親賴勁麟請辭雲豹集團19個董座時有微幅回升，最後在8月24日因自摔引發海量討論，一日衝出14萬筆討論。