啟碁近年投入企業永續不遺餘力，針對氣候變遷議題，除了SBT目標外，同時也是RE100的成員、並公開響應氣候相關財務揭露TCFD倡議，永續長林夢如表示，氣候變遷對全球造成的影響已經不容許我們停下腳步，我們必須加快速度，努力讓整個產業鏈從低碳轉型邁向淨零的目標。

SBTi是由CDP組織、聯合國全球盟約(UN Global Compact)、世界資源研究所(World Resources Institute,WRI)及世界自然基金會(World Wide Fund for Nature,WWF)所共同創立，以協助企業設定可確實避免氣候變遷衝擊減碳目標為宗旨，發展相關工具、指引並提供技術支援。

啟碁將依據科學基礎減量目標(SBTi)方法學，以全集團為範疇，設定近程和淨零目標，以2022年為基準年，2030年達成範疇一和範疇二溫室氣體排放減量42%，並於2050年達成淨零排放，以具體回應SBTi對氣候行動的迫切呼籲。

針對減量範疇二的溫室氣體排放，啟碁將採取全面提升再生能源使用比例來因應，全球各據點綠電配置將以自發自用搭配購買綠電憑證(Renewable Energy Certificates,RECs)或與售電業者簽訂再生能源購電協議(Power Purchase Agreement,PPA)逐年訂定目標以提升全集團綠電使用比例，達成2040年百分百使用再生能源目標。