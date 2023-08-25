國際社會今天追認一項新的全球生物多樣性基金，目的是要強化自然環境的緊要復原和重建，這是聯合國去年峰會確定的目標。

法新社報導，在溫哥華舉行的一次會議上，加拿大與英國宣布將提供一共1.6億美元（約新台幣51.38億元）的創始基金，讓全球生物多樣性基金（Global Biodiversity Framework Fund）得以啟動。

全球環保基金會（Global Environment Facility, GEF）會長羅德里格斯（Manuel Rodriguez）在記者會上談到基金會正式啟動時說：「一切肇端於此」，並稱這是一個「非常具有建設性的時刻」。

全球環保基金會這次大會，聚集全球各地1500位人士，其中包括環保活動人士、政府官員、商界與學術界領袖和原住民。

為了保護大自然，並扭轉數十年來威脅地球物種和生態系的環境破壞，190多國在2022年12月於蒙特婁舉行的聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會（COP15）中簽定一項「和平協議」，全球生物多樣性基金在那之後獲得全球環保基金會同意成立。

那次的協議承諾要在2030年前，確保地球30%的面積成為保護區，每年還要為發展中國家提供300億美元（約新台幣9634億元）的保育援助，並阻止人為因素造成已受威脅物種的滅絕。

在這次於溫哥華進行的會談中，商定將20%的資金，分配給由原住民主導的保護或保存生物多樣性計畫上。

該基金還將優先考量最脆弱的小島國家，以及全球最不發達的國家。

該基金的啟動，受到許多非政府組織的歡迎。

但倡議組織Avaaz表示，啟動的資金不夠，「若想營運至2023年的年底，還需要4000萬美元（約新台幣12.84億元）」。

該組織敦促在溫哥華聲稱支持該基金設立的各國政府要「提供資金」，其中包括日本、美國在內。

羅德里格斯告訴記者說：「此時此刻，我們今年的基本目標是2億美元（約新台幣64.23億元）。」

他補充道，捐贈國預計在2025年底前履行承諾，第1筆撥款將於2024年6月開始。