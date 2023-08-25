聚陽累計今年1～6月合併營收150.58億元、年減1.66％。稅後純益17.52億元，年增7.69％。

聚陽指出，上半年營收雖然較去年同期下滑，但因為短單比重增加，獲利能力仍提升。

經過疫情、通膨的衝擊，聚陽分析，全球的供應鏈版圖正逐漸挪移，在分散風險的考量下，客戶的訂單生產均避免過度集中在單一國家，並調整成為區域平衡的下單模式。

除此之外，聚陽指出，客戶去化庫存的壓力雖已經有所緩解，也逐步縮減消化庫存的力道，但因全球經濟的不確定性仍持續，通膨也造成消費者的購買喜好變化甚快，短急單仍會是目前市場的主流下單模式，而聚陽兼具產地分散、供應鏈接單彈性等優勢，因此在這波市場以短急單為主的下單模式中受惠。

下半年在原物料價格有回檔，加上日系客戶訂單量持續成長，部分歐系客戶訂單也有回籠，且短急單的比重持續增加，因此，市場預期，聚陽下半年的獲利能力應會優於上半年。