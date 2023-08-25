同時，復盛也不忘企業社會責任，研發更多兼具環保節能與高效品質、符合永續精神的優質產品，他說，適逢70周年，希望透過舉辦展覽活動、線上展及論壇，廣邀民眾共同參與復盛的過去、現在與未來，為台灣隱形冠軍感到驕傲。

復盛集團旗下包含全球空壓機領導品牌復盛、全球高爾夫球桿頭製造龍頭復盛應用科技、台灣第一家半導體導線架製造廠復盛精密工業，是全球知名台灣製造商。

復盛表示，復盛集團70年，不只是一家企業的發展歷程，也是台灣中小企業領先全球發展的縮影。復盛從1953年創立之初，專注於歐美及日本空氣壓縮機的拆修，逐漸投入研發並開始發展專利技術。

隨著台灣工業生產蓬勃發展，復盛集團積極擴展版圖，攻占全球精密鑄造（高爾夫球桿頭和IC金屬支架）市場，在面臨轉型考驗時，復盛曾引進私募基金合作，展現破釜沉舟的魄力，短暫離開股票市場，再進行事業重整，並擴大市場影響力，於2010年完成集團組織再造，整軍三大事業體復盛股份有限公司、復盛應用科技股份有限公司、復盛精密工業股份有限公司。

復盛說，這70年不僅是企業的成長時光，更濃縮了台灣中小企業引領全球發展的經驗與智慧，未來，復盛集團仍將持續強化企業競爭力、瞄準全球市場趨勢，例如永續發展目標SDGs，以提供環保節能的產品與服務為使命，為社會進步與環境的永續發展貢獻力量。