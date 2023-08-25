吳慷仁出席外送平台周年慶活動。（羅永銘攝）

吳慷仁今（25）日出席外送平台周年慶活動，這是他傳出「後宮事件」後首度公開面對媒體，對於這次的桃色風波，他不斷重複說：「謹言慎行、順其自然！」

「我的人生沒有這麼精彩！」對於被影射將演藝圈當成後宮，吳慷仁表示本來沒有要發聲，只想簡單處理，但看到自己的剪影出現在動態新聞，才在社群上發言表態，「我本來不當一回事，但似乎媒體朋友太『熱情』了。」他也透露女友邵雨薇不會因為這起子虛烏有傳聞，心生疙瘩。

事發當天，吳慷仁接了一個早上的媒體詢問電話，幸好廣告代言工作不受影響。事後他聽了某位大哥的開導後，體會出一個道理：「本來無一物，何處惹塵埃。」強調重點是未來會「謹言慎行」。對於放話者，吳慷仁語帶保留，但點出那篇言論不像是一般女性會描述的口吻，還自嘲沒有爆料內容所形容那般幽默、浪漫，語帶玄機地說媒體可以自己找出放話者。

對於即將上檔的新戲《有生之年》，吳慷仁開心地說：「這是我近幾年拍過最開心的戲 ，很不一樣的家庭劇。」笑說再度與林心如合作相當開心，每次在拍攝現場看到林心如現身就知道「不得了」的事情要發生了，原來每次林心如探班都會帶著豪華點心和便當犒賞劇組。

至於自己主演的夯劇《模仿犯》有無信心入圍最佳男主角獎？他笑說：「順其自然！」認為出道多年，只要能好好演戲、受到評審肯定，就很感謝了。每次都會提到的婚姻大事，吳慷仁也笑回：「順其自然！」但透露珠寶品牌已經備好鑽戒等著贊助，就待他們發布喜訊。