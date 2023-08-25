「 FALI FALI音樂節」將在9月9日於花蓮瑞穗國中隆重登場，今年的陣容非常堅強具有在地與國際的相互交流輝映來自馬達加斯加的音樂大師Kilema受邀參與演出，他將為現場觀眾帶來獨特的音樂體驗。

此外，金曲獎最佳原住民語歌手查勞•巴西瓦里、金曲獎得主BOXING樂團、有土地長出的好歌聲之稱的以莉高露，近年獨立音樂圈最受矚目的新生代製作人AZ李孝祖，還有最有味道的鹹豬肉樂團，具有主場優勢花蓮瑞穗馬力雲部落的追夢少年角落樂團，獵人歌手一好‧力夯也將加入陣容亮相，為觀眾帶來一場歌聲交融的音樂狂想。

馬詠恩同樣是金曲獎的雙料入圍者，他將在台上奏響激情的音符，為整場音樂節增添耀眼的光彩。而今年的壓軸歌手則是Abus阿布絲·塔娜比瑪，她以高氣勢的姿態入圍了本屆金曲獎的多個大獎，相信她的演出將成為整個音樂節的一個巨大能量的爆點。

此次音樂節得到了花蓮縣府的大力支持，真摯地邀請花蓮的鄉親和全國各地遊客前來一起參與這場音樂的盛會。並提供觀眾一個絕佳的機會，更感受在地音樂所帶來的聽覺和視覺，同時也連結了原住民文化中深藏在內心的激情。