前鎮漁港魷秋刀漁船以自動輸送帶卸魚。（高雄市海洋局提供／林雅惠傳真）

漁船返前鎮漁港高峰靠港狀況。（高雄市海洋局提供／林雅惠傳真）

日本政府24日將福島核汙水排放入海，引發外界關注，農業部漁業署今年起針對放射性物質等採樣增至3000件，海洋委員會國家海洋研究與原子能委員會核能研究所攜手即時監測海流和核輻射數據，目前沿近海漁獲、返台太平洋漁獲的輻射檢測結果，都是標註未檢出、符合規定。

政府為維護漁民權益，確保國人安全之措施，相關部門透過跨部會通力合作，就放射性物質、漁場環境監測、漁獲及漁民權益等議題研擬及採取因應措施。

據悉，今年高市遠洋漁船至北太平洋進行秋刀魚捕撈作業船隻約有60餘艘，截至目前為止，共計捕獲秋刀魚15000噸，首批返台秋刀魚漁船約10月抵達前鎮漁港，高雄市政府為提高食魚安全，相關局處組成「日本進口食品特別任務小組」執行後市場端之聯合稽查，並由海洋局追蹤魚市場，掌握日本水產品市場銷售動向，並輔導魚市場進行自主標示查驗。

海洋局局長張漢雄表示，除持續宣導及輔導秋刀魚漁船配合農業部漁業署執行輻射檢測作業外，該局基於遠洋漁船卸售港前鎮漁港之委託代管管理機關，特再投入經費執行返台太平洋漁貨之輻射抽驗，以強化高雄市水產品抽檢量能，防堵氚汙水威脅國人健康，提升水產品品質與安全。

民眾對日本核汙水排放入海，對海上捕撈漁獲是否遭受輻射汙染持有疑慮，高市高雄區漁會總幹事黃昭欽表示，對於日本將核汙水排入海表達反對立場，並希望農業部漁業署、水試所、海委會及相關海洋研究單位持續監測水體、水產品進口、漁撈等樣本，確保漁民及消費者權益。

海洋局表示，除了由海關邊境及食藥署雙軌查驗進口風險產品，及遠洋海域及漁船漁獲監控，高市將加強不定期聯合稽查頻度，及返港秋刀魚貨之查驗，以維漁民權益及提高民眾食魚安全。