警政署23日一紙公文要求各縣市保警支援人力25日辦理歸建，新竹縣目前有從保四、保五前來支援的警力43人，其中18人在歸建名單，導致偏鄉山區警力大受影響，新竹縣警局表示已緊急研擬對策，同時已向警政署爭取人力在10月補足空缺，五峰、尖石在地議員則表示恢復派出所讓地方治安回歸平靜，如今人力出現空缺，盼縣警局提出配套措施因應。

警政署研擬擴編保二總隊員額，其中保一、保四、保五為受訓地點，也為徵調對象。新竹縣因去年裁併14個派出所遭到地方強烈反彈，今年5月起恢復派出所之外，還重開7個早期裁撤的派出所，並在4月左右徵調保警前來支援。43人原訂9月22日歸建，未料警政署突發布公文，讓18人即刻歸建。

18名歸建人員包括竹北分局1人、竹東分局9人、新埔分局3人以及橫山分局5人。其中尖石、五峰山區一共歸建9人，占去半數歸建員額，尖石鄉縣議員劉建民指出，重開的那羅、宇老派出所讓地方治安歸於平靜，且支援的員警深受地方歡迎，突然歸建多人，派出所人力想必相當吃緊，盼縣警局提出配套措施。

五峰鄉縣議員張益生表示，警力減少讓見警率降低，對部落治安有影響，本來有足夠人力巡邏，現在只能在派出所內待命，他尊重警政署的管理，但突如其來的撤走人力實在不尊重地方，讓警民關係只會扣分。

新竹縣警察局長林信雄坦承警政署的公文確實來得突然，但縣警局也緊急應變，考量派出所現有人力及分局應有人力，加上9月底支援保警歸建，在10月警專畢業生報到前的空窗期，預計將值宿所改為半值宿所，讓人力得以彈性調派。

林信雄表示，將根據不同所狀況精簡人力，並與主力所混合搭配，必要時人力才好支援，所有派出所仍會維持原來勤務運作，絕對不會關閉任何派出所，縣警局也已努力向警政署爭取更多員額。