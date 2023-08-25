港星余文樂今（25日）出席時尚活動，許久未在公開場合露面，受訪時他一拿起麥克風就坦言，從疫情開始幾乎沒有現身公開活動，「我越來越不習慣公眾場合」，並稱是因為之前曾提過的恐慌症，有段時間比較嚴重，「我會突然很害怕，無法控制自己的病情，發作的時候會很想要離開，但現在好多了，中間有休息一段比較長的時間，所以已經算是滿穩定的狀態」。

余文樂出席時尚活動。（粘耿豪攝）

余文樂表示，可能是因為以前工作量較誇張，同時7、8部作品在拍，「其實我在2017年結婚前就開始有恐慌症」，第一次是在飛機上，「我飛去法國拍廣告，一起飛我就瘋了，突然呼吸不了，我就說要下飛機」，現在較少出席活動，也是因為自己有次在活動中病發，「我會很害怕、手抖、 呼吸不了，吃藥也來不及，因為藥也得15分鐘到20分鐘才會開始有用」，也不忘感謝今天到場的媒體，「謝謝你們大家都很溫柔」。

余文樂自曝患有嚴重恐慌症。（粘耿豪攝）

余文樂說，最近除了潮流界外，也有在寫劇本，「我比較喜歡幕後，可以比較少見人，我一直都在開發我自己想拍的劇本，這個階段不會像以前拍這麼多，現在更想拍一些我喜歡的題材，找一些想合作的演員、導演，一起去開發我們真的很想做的項目」，也特別澄清「我從來沒說要退出（演藝圈）」。對於好友黑人、王陽明相繼登上新聞版面，他則說自己向來不關心，「我不問這些別人的事，從不八卦，不瞞你們說，我是不看新聞的。」

余文樂遭酸民虧老態也不在乎。（粘耿豪攝）

而他婚後與老婆王棠云以及5歲兒子Cody、3歲女兒Celest，目前定居台灣，余文樂表示，「主要是小朋友還小，我希望他們有家人的陪伴，所以我其實早就已經有心理準備會減少工作陪小孩」，且妻子也比較熟悉台灣這邊的環境，若他真的得外出工作的話，也比較無後顧之憂，並笑說，現在奶粉錢就是省點用，「算是正常開銷，還好啦，都能負擔」。

另外，貴為男神的他，近期遭網友虧「鬍子白」，出現老態，余文樂大方回應：「我鬍子是白的真的，但我很喜歡！我頭髮也很白，因為那是我媽媽的遺傳，我媽媽20幾歲就頭髮全白。」而現年41歲的他，最後被問到邁入不惑之年覺得自己有什麼特別的改變？他想了一下後說：「可能…變得比較害羞了吧！」也表示對於年紀一直不是很在意，「我心境是OK的」 。