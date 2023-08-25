陶喆日前拍攝新歌MV。（偉大文化提供）

陶喆推出新創作單曲〈活該〉一上架後獲得樂迷們廣大迴響。他日前拍攝新歌MV一人分飾兩角，首先化身提醒者、MV尾聲則是飾演警察，他一開始不斷在男主角踏入陷阱的時刻出現，從來電顯示DT、到搖滾DT使出鐵鏈麥克風在正邪之間拉扯、再祭出瘋狂電吉他輾轉彈唱著穿腦詞曲。

片尾則出現彩蛋，陶喆以「警察」扮相現身MV，他發現車禍現場案情並不單純，將傷者留下的線索打開一看，準備解開這一樁詐騙疑雲。這關鍵角色用來比喻身邊的人一路勸你不聽，到頭來還是得出來整理收拾，萬一真的在你身上發生了被欺負的情況，懊悔之餘也要砥礪自己振作起來面對，如〈活該〉所唱的就當做一次震撼教育，慘痛經驗之後，謹慎處理色慾貪、小心陷阱免受害。

MV除了男女主角大尺度演出，有幾處奇幻特效，是由導演輸入關鍵字交由AI算圖，由真人擬動畫的特效，交片時導演預期到這個考驗人性的題材，勢必要同步著手打碼的後製工程，這個情況對導演來說也是蠻活該的，但為了能讓樂迷們都有機會觀看這成品，MV嚴守18禁防線、馬賽克打好打滿，也呼籲請大家好好遵守影片分級制。

因為想讓最多人能夠看到這個「警世MV」，但又想讓導演的理念能夠完整呈現，所以分兩個版本上線。打碼版本已經讓很多人驚呼拍攝尺度，但尺度更大的完整版本，需要年滿18歲登入YouTube才能觀賞。