2020年5月26日晚上7點半，羅男在萬榮鄉紅葉村騎乘機車經鳳林分局攔檢，涉酒駕開單告發。（執行署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮萬榮鄉羅姓男子是酒駕累犯，又涉酒駕但卻拒絕酒測，被重罰18萬元，連同之前兩筆交通違規共要被罰近20萬元，但他名下擁有不動產也不繳罰款，花蓮監站移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行，多次催繳置之不理，最後查封不動產，羅男才乖乖吐出錢繳清罰款。

花蓮分署表示，酒駕事件令人觸目驚心，酒駕不僅讓駕駛人自陷危險，就好比雙的不定時炸彈，常釀成無辜用路人不幸喪命，酒駕等案件攔查取締或催繳罰款，都是政府機關重點工作，呼籲勿心存僥倖。

花蓮分署表示，這位羅姓男子為酒駕累犯，曾有不能安全駕駛的刑事紀錄，2020年5月26日晚上7點半，羅男在萬榮鄉紅葉村騎乘機車經鳳林分局攔檢，警方發現身上酒味濃，但羅男卻拒絕接受酒精濃度測試，警方依法開罰18萬元，還發現羅某另欠繳2筆交通違規罰單及地價稅1筆共199379元，逾期仍不繳納。

案件經移送強制執行後，花蓮分署曾3次扣押羅男金融帳戶存款，但僅扣到4171元，與欠款金額相差懸殊，書記官期間曾到羅男家中現場執行，會晤羅男家人並苦口婆心勸繳，又交付限期繳納通知單，仍石沉大海無任何回應。

花蓮分署只好在今年5月查封羅男名下萬榮鄉房地作為保全，羅男與家人這才答應籌措款項，於8月18日帶著二疊現金199379元，才將積欠罰款結清。

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