台中國際動漫博覽會26日起至9月3日將在文化部文化資產園區熱鬧登場，市長盧秀燕表示，台中持續發展動漫產業，除不斷推出動漫展、影展等，國家漫畫博物館也將在台中開幕，硬體建設搭配軟體活動，將打造台中成為動漫基地。

今年台中國際動漫博覽會顛覆傳統，以「漫條思力・漫畫閱讀新時代」為主題，來自手機、電腦閱讀的｢條漫」為發想，聚集國內外，尤其台灣、日本、韓國的條漫作品。

市長盧秀燕指出，市府近年持續努力將台中打造為動漫漫畫之都，除動漫展、影展外，並成功爭取國家漫畫博物館設址於台中西區刑務所官舍群，該地交通方便，為日治時代風格的監獄官宿舍，無償提供給國家設館，預計年底開幕。

盧秀燕說，除發展動漫產業，打造台中成為動漫基地，也留住台中優質漫畫動漫人才，持續在台中創作；並歡迎全世界愛好動漫民眾，參加國家漫畫博物館相關影展、博覽會等活動。

策展人暨台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希說明，這次動漫博覽會主題「條漫」有別於傳統「頁漫」，是一種應網路而生的漫畫閱讀方式，採用垂直捲軸閱讀，非常適合隨時隨地使用手機、平板或電腦閱讀。

而傳統「頁漫」則以傳統橫向翻頁為主，通常以黑白形式呈現，僅在特定部分使用彩色，因此｢條漫」不但在版面和頁面設計上更自由與靈活，閱讀方式也更符合現代社會的快節奏，也重新定義了漫畫在數位時代的價值。

新聞局長鄭照新也預告，年底國漫館開展前，將有一系列豐富的動漫活動，包括10月的動畫影展及12月與日本國際交流基金會合辦的「Manga・北齋・漫畫-從現代日本漫畫看『北齋漫畫展』」。

今年適逢市府跟鳥取縣政府簽定友好交流協定5周年，展覽中展出鳥取漫畫王國的得獎作品，9月2日及3日邀請《名偵探柯南》和《鬼太郎》進行快閃見面會和有獎徵答活動，邀大小朋友同歡。