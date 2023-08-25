資深藝人宋岡陵2008年被控以「美好一生」生技公司增資為由詐騙200萬，台北地檢署因傳喚不到，曾依詐欺罪通緝她，媒體最近突報導宋岡陵的「通緝大限」將在今年屆滿，引發一波「懷舊」情懷。但事實上，宋岡陵被通緝後，2014年就已通緝時效完成，北檢2014年就已經不起訴宋女，加上宋並無其他案件遭通緝，因此宋女早在9年前就已經不是通緝犯了。

據指出，宋岡陵2008年被告《刑法》詐欺罪，北檢2008年通緝，舊法通緝時效為10年，檢方因偵查中另加計4分之1，為12年6月，由於宋岡陵被控的詐欺犯罪行為時間是在2001年，因此2014年時效完成，北檢依法將宋岡陵不起訴。

現年66歲的宋岡陵是中影訓練班出身，憑著電視劇《烽火兒女情》爆紅，奠定中視當家花旦地位，因外貌甜美、氣質出眾，與潘迎紫、施思並稱「中視三寶」。

宋在事業正紅之際，嫁給紡織業小開蔡昭倫，育有1子1女，但她婚後選擇繼續拍戲，主演過不少膾炙人口的電視劇，如《王昭君》、《雙面佳人》、《天使之愛》、《塔裡的女人》、《天龍八部》等。

後來宋因家庭、事業難兼顧，1995年和丈夫離婚，之後她淡出演藝圈轉而經商，投入服裝設計、化妝品業，並擔任環保生技公司負責人，還曾獲得「婦女創業楷模獎」表揚。期間她還曾被親妹妹宋叔陵盜領存款，2人對簿公堂，最後姊妹倆和解，妹妹被依偽造文書罪判刑1年，緩刑3年。

2003年宋岡陵因公司經營不善，決定結束營業重新求學，到輔仁大學神學院攻讀碩士學位，畢業後為就近照顧兒子，低調赴美定居。

不過，宋岡陵卻遭友人控告她以增資為由，誘騙投資「美好一生」公司，拿到200萬資金後避不見面，涉嫌詐欺。檢方因傳喚她未到，調閱入出境資料後發現她早已出境，2008年對宋發布通緝。2011年她在美國發表聲明，強調會透過法律途徑解決問題。

媒體最近突然報導，宋岡陵被通緝15年，今年即將通緝期滿，讓宋再度登上媒體版面，引發一波「懷舊」風潮。

但事實上，北檢於2008年通緝宋岡陵後，檢方2014年因宋岡陵通緝時效完成，偵結這起「偵緝案」，將宋岡陵不起訴處分。因此宋岡陵早在9年前就已經不是通緝犯了。