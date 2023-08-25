行政院副院長鄭文燦今（25）日接見日本自由民主黨參議員滝波宏文時表示，感謝滝波參議員長期推動台日合作，促成日本參議院在2021年6月表決通過支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）決議；台灣已正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），至盼繼續給予支持，協助台灣入會工作小組早日成立。

鄭文燦致詞時，首先竭誠歡迎滝波宏文第15度訪台，其於上（7）月隨「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台時，雙方即曾會晤。

鄭文燦說，滝波是台灣女婿，對台灣有十分深厚的情感，長期推動台日合作、支持台灣參加各種國際組織及活動，日本參議院曾於2021年6月表決通過支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）決議，即為滝波居間促成。而台灣已申請加入CPTPP，也期盼繼續給予支持，讓台灣入會工作小組儘早成立，以進入實質討論。

鄭文燦表示，近來區域安全議題備受各界關注，台灣無論在國際經濟安全保障或維護印太地區和平穩定等方面，皆成為眾所矚目的焦點，期待在台灣、美國、日本與韓國四方半導體聯盟的合作下，達到「去風險化」（De-risking）的新階段。另外，鑑於日本在汽車工業位居領先地位，期待未來能結合台灣半導體、資通訊（ICT）、汽車零組件等產業優勢，繼續深化雙方在5G、電動車、氫能等領域的合作。