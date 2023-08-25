今年中秋節3天連假（9月29日至10月1日）與國慶日4天連假（10月7日至10日）中間只隔5天，交通部高速公路局預估，多數民眾會在中秋節出遊，由於連假間隔短，推測國慶連假的國道交通量會較低。2個連假前半段，國道都是以南下車流為主，後半段轉為北上車流多，高公局今公布疏運措施。

高公局預測，中秋節連假交通量為108至123百萬車公里，國慶日連假交通量為108至120百萬車公里，2個連假首日，南向交通量皆可達70百萬車公里，為平日的1.6倍。

高公局研判，中秋節連假主要為返鄉及旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主；國慶日連假主要則為休閒旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第3、4日以北向車流為主。

管制措施方面，按往例實施匝道封閉、高乘載管制、單一費率、路段差別費率、暫停收費、開放路肩及匝道儀控等管制手段。

高乘載管制，9月29日與10月7日，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道；9月30日至10月1日、10月8日至10日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

收費部分，連假期間採單一費率收費，夜間0至5時國道全線暫停收費，而國道3號新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

高公局也規劃多條替代道路，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6南投往返台中地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。