週六凌晨英超賽事，由夏季轉會窗大手筆引援的切爾西將主場迎戰升班馬盧頓。切爾西最近2次對壘盧頓都能大獲全勝，對賽有心理優勢。考慮到切爾西仍未嚐一勝，本場欲以贏球來一洗頹氣。

【足球-英超】[盧頓 @ 切爾西 08/26(六)03:00] [編號 720]

切爾西在夏季轉會窗大肆擴軍，一舉買進了莫伊塞斯·凱塞多 Moisés Caicedo、羅密歐·拉維亞 Roméo Lavia、恩昆庫 Christopher Nkunku、艾克塞爾·迪薩西 Axel Disasi 以及 尼古拉斯·傑克遜Nicolas Jackson 等人。目前全隊總身價接近10億歐元，在英超範圍內超越了曼聯，排在曼城以及阿仙奴之後的第三位。可惜賽季還沒開始，兩名被視為核心球員的 恩昆庫 以及 衛斯理·福法納 Wesley Fofana 便遭遇了傷病需要休息。同樣中前場遭受打擊，上一場取得進球的 楚克維梅卡 Carney Chukwuemeka 亦受膝蓋傷情影響需要休養，所以接下來 傑克遜 和 恩佐·費南德斯 Enzo Fernández 等人必需要拿出更好表現。好消息是，凱塞多 本場應可先發上陣，而他無疑將會為切爾西帶來正面影響，不過作為新援的他仍需要和 傑克遜 等人盡快建立默契。

盧頓是本賽季來到英超的3隊升班馬當中，上賽季成績最差的，和英冠冠軍班來有超過20分的積分差距，所以並不太看好他們本賽季的英超之旅。從第一場的戰績來看，作客對上布萊頓，不管是9比27次的總射門數，還是29.3%比70.7%的控球率，盧頓均被對手盡佔上峰，若非卡爾頓·莫里斯 Carlton Morris 攻進挽回顏面的一球，盧頓甚至被零封。更為不利的是，盧頓早在21以及22年均試過在足總盃上和切爾西交手，兩場同樣也是丟3球，湯姆·洛克伊爾 Tom Lockyer 等防將是役壓力之大可想而知。

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即使開局遭遇兩輪不勝，但在總身價的碾壓下，面對區區一支升班馬，坐擁主場之利的切爾西本輪主場應可大勝。

德甲週六凌晨賽事RB萊比錫主場迎戰斯圖加特。RB萊比錫首輪意外敗陣，眾將士難免心有不忿，考慮到球隊手握足夠的對賽優勢，本場主場出擊，RB萊比錫有力全取3分。

【足球-德甲】[斯圖加特 @ RB萊比錫][08/26 (六)02:30] [編號 762]

可能是德國超級盃上擊敗拜仁取得了賽季首冠，令RB萊比錫被勝利衝昏了頭腦，球隊首輪作客勒沃庫森，在防線專注度不足之下被對手攻進3球，同時也反映出隊長古拉治·彼得 Gulácsi Péter 的缺席嚴重降低了防守力。好消息是 達尼·奧爾默 Dani Olmo自從於德國超級盃當中上演了帽子戲法之後，首輪聯賽隊落後兩球之下挺身而出攻進1球，最近2場正式比賽一共攻進了4球，無疑是RB萊比錫目前進攻端的重心。

雖然第一場聯賽RB萊比錫落敗而斯圖加特取勝，但這並非是雙方實力上的差異，要知道RB萊比錫最近5個賽季最差的一季都能排在第四位，而斯圖加特最近2賽季都是保級份子，同時RB萊比錫主場迎戰斯圖加特取得五連勝，其中進球丟球比例是11 : 1，RB萊比錫本場主場贏球根本不成問題。

上賽季驚險保級的斯圖加特痛定思痛，夏季轉會窗買斷了上賽季頭號得分手 塞羅·吉拉西 Serhou Guirassy、另外簽下了韓國國腳 鄭優營 和 約萬·米洛塞維奇 Jovan Milošević，並且從拜僅租借了 亞歷山大·努貝爾 Alexander Nübel，前中後三線得到補強。補強行動也得到了正面的反映，最近6場各項賽事，斯圖加特全數勝出，其中每場都能攻進2球或以上，且有5場都能零封對手，吉拉西 和 西拉斯·卡通帕·姆文帕 Silas Katompa Mvumpa 等人均有不俗演出。

需要注意斯圖加特上賽季德甲17輪作客的比賽當中只有2場勝仗，總體而言並非是一支擅長作客的隊伍。除此之外，斯圖加特對著 RB萊比錫還是會有心理壓力，畢竟自2017年以來的10次對賽當中只錄得2平8敗，當中只有3顆進球。

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儘管兩隊本賽季首戰一勝一敗，但並代表雙方的實力差距，RB萊比錫上賽季勇奪第三名，相反斯圖加特排倒數第三。另外最近10次對賽RB萊比錫取得8勝2平絕對佳積，本輪看好RB萊比錫在主場拿到賽季首勝。