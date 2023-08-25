《愛在滿格時》有優美詩意鏡頭，並可一窺遊牧民族的生活樣貌。（佳映娛樂）

代表蒙古角逐2023奧斯卡最佳國際影片的電影《愛在滿格時》由蒙古影帝阿木爾賽汗・巴爾金尼亞姆自編自導自演，攜手十歲天才童星特努恩額爾盾・加拉姆坎德主演，將於9月22日全台暖心獻映。《愛在滿格時》故事描述在五星級飯店擔任主廚的蒙古男子，受族人急召回到蒙古故鄉探望垂死的繼父，在這個人口密度每平方公里僅有0.95人的偏遠地區，他遇見一位與他有著相似經歷的十歲男孩，兩人發展出一段催淚動人故事。

《愛在滿格時》為蒙古影帝阿木爾賽汗自編自導自演的溫情之作，現年45歲的他參演過二十部電影，身兼編劇、演員、導演、製片等多重身份，在蒙古可說是個家喻戶曉的影壇巨星。2011年以動作犯罪片《Thief of the Mind》榮登蒙古影帝；2014年在Netflix重資打造的影集《馬可·波羅》中飾演忽必烈汗的弟弟，成為首位踏上國際舞台的蒙古人；2016年首次撰寫電影劇本《Faith》便一舉入圍蒙古電影獎包含最佳影片等三項大獎提名，並榮登當年度蒙古票房冠軍，而《愛在滿格時》也是阿木爾賽汗首執導筒的處女作。

《愛在滿格時》改編自蒙古作家T. Bum-Erden的短篇小說《Tuntuulei》，劇情描述兩位處於截然不同年齡階段的男人，因有著相似的生長背景，而發展出一段相護相依的動人故事。自小於蒙古出生長大的阿木爾賽汗表示，十年前就想製作一部講述「父子關係」的電影，直到讀到這篇小說後更堅定信念，他也將自身對蒙古豐富的歷史文化，和越來越罕見之遊牧民族的生活方式的欽佩之情，投注在自編自導自演的新作《愛在滿格時》中，他說：「希望我的第一部作品能真實地向全世界介紹蒙古人民，以真正的異國風情當背景，讓觀眾獲得不同的觀影體驗。」

《愛在滿格時》以優美且富含詩意的攝影鏡頭，真誠地呈現出蒙古遊牧民族獨特的生活方式與內心感受。電影去年底於溫哥華電影節舉辦全球首映，一舉獲得觀眾票選獎，隨後於米蘭電影節再次奪下觀眾票選獎，加拿大知名電影網站Screen Anarchy影評就盛讚：「刻苦銘心，溫柔得令人心痛！」不僅如此，備受國際影展青睞的《愛在滿格時》還代表蒙古角逐2023奧斯卡國際影片，台灣也將於9月22日起正式上映，絕對是影迷今年秋天的暖心首選！