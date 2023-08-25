宋芸樺在《我的天堂城市》飾演一位在紐約打工賺錢的留學生。（滿滿額娛樂提供）

有你在的地方，就是我的天堂城市！集結台港人氣演員宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》將於9月15日全台上映。女神宋芸樺一改過往電影形象，詮釋在紐約擔任口譯員打工賺錢的台灣留學生，完美消化20頁英文台詞，展現超流利英文口說，她笑言最困難的就是左邊演員講英文、右邊講中文，如果雙方台詞有變，自己也得快速切換，直呼：「耳朵都要打很開！」

宋芸樺出道即將邁入第10年，赴美拍攝《我的天堂城市》挑戰英文演出，本身英語能力就不錯的她，在紐約拍攝一個月，和美國工作人員打成一片，導演俞聖儀表示：「她活潑外向，拍片空檔都會和當地演員交流，但同時人非常穩重，也很溫暖。」宋芸樺第一次演出口譯員，上網看了許多影片，她說：「即席翻譯員除了要快、要精準，還得非常客觀、不帶情緒或任何批判，這也是我的角色很掙扎之處，因為智美總有自己的想法。」

她這次攤開劇本至少20頁滿滿英文台詞，為讓角色更合理化，先將太過精準的台詞轉換成生活用字，遇到較難發音的字詞，睡前反覆狂唸3、40次練習，展現細膩又真實的演技。宋芸樺坦言：「這一兩年用英文表演很享受，中文有時包含很多意思，用英文可以很直接，不會想太多，反而不覺得自己在演戲。」她也爆料角色設定愛吃甜食，拍攝時導演買來很多甜點名店的蛋糕、馬卡龍，看完預告發現自己「臉有點圓」。

電影中智美面對要留紐約打拚還是回家鄉的十字路口，異鄉生活徬徨孤單，接到爸媽越洋關心電話，還得努力不讓眼淚掉下來，預告推出後引發網友共鳴。宋芸樺自認在外打拚，家人永遠是最強後盾，印象最深的是2015年以《我的少女時代》入圍金馬獎，典禮前爸爸傳了一封長簡訊，感性寫下：「我始終感謝老天讓我們有妳，妳現在更是我們的驕傲，獎只是個名，有沒有不必太計較，最重要的我要妳一輩子過得快樂。」讓她非常感動，至今將訊息留存在手機裡。