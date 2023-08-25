奈良美智2006年作品《不行就是不行》將於10月首度現身拍場，且在9月中旬將在台亮相。與其同時期創作，風格與主題類似的作品，多已被納入藝術機構館藏，可望再創其作品的拍賣佳績。

富藝斯香港20世紀及當代藝術部晚間拍賣主管蘇琬婷表示：「作為日本當代藝術界身價最高的在世藝術家，奈良美智的作品持續廣受追捧。其於拍賣史上前20大高價的作品都是在近4年內成交。」如今年春拍成交的《尋找寶藏》、2021年拍出並保持藝術家世界拍賣第二高價紀錄的《行蹤不明》，以及 2020年以破億港元成交的《溫室女孩》。

蘇琬婷表示，今年現身全球拍場的大尺幅奈良美智作品屈指可數，而《不行就是不行》更是首度亮相拍場，更顯珍貴。該幅作品採其標誌性的漸層畫法，細看為珍珠白的背景之中，隱藏著層層疊加的豐富筆觸構成的柔和粉彩，通過簡潔的圖像框架和朦朧的背景，將畫中眼睛似有銀河閃爍的奈良女孩呈現在觀者面前。

奈良美智與日本設計團體graf的自2003年起多次合作，雙方聯手打造了許多廣受好評的展覽，以當地現成物為原料創建了木屋裝置來展示奈良的手稿、繪畫及雕塑等各種媒介的作品，而這些木屋裝置的靈感來源為藝術家在日本的工作室，如同奈良在藝術生涯全盛時期四處漂泊的家。

《不行就是不行》曾亮相2007年由德國畫廊Galerie Zink在柏林舉辦的《奈良美智＋ graf：柏林巴拉克》展覽。除此之外，此作也曾亮相2008年於波羅的海當代藝術中心的《A-Z》計劃特展，而這也是奈良與graf的首個英國主要公共藝術機構展覽。此作品將於9月16、17日在台北預展。

90年代，奈良已有多件作品命名為《不行就是不行》，最早可追溯至其 1991 年的紙本創作，該作品現為青森縣立美術館館藏，描繪了一架墜毀的戰機，並加上「No Means No」的紅色字樣，也凸顯了藝術家以此主題來傳遞其反戰、愛與和平的信念。