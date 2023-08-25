此試驗為Silmitasertib單獨使用，納入都是無藥可用的患者。初步觀察到在可評估患者中有2位PR(Partial Response，腫瘤縮小逾30%)，並有患者在此臨床接受療程已逾一年維持病況穩定(SD)，顯示Silmitasertib對患者具臨床助益(clinical benefit)。公司待進行完整數據分析，同時規劃申請快速審查等法規資格，並期爭取和國際大藥廠合作，加速此新藥在治療BCC的開發上市。

此項試驗為前一階段劑量調升接續之第二階段療效擴增族群試驗，收治對現行治療標靶藥物SMO抑制劑產生抗藥性、面臨無藥可用的局部晚期基底細胞癌(laBCC)患者。據研究逾九成基底細胞癌致病原因都和DNA的刺蝟訊號傳導路徑(Hedgehog signal pathway)表現失控有關，其下游包括Gli1、Gli2和Gli3等蛋白基因。

生華科在劑量調升階段即進行患者活體組織檢查分析，已量測到患者於Silmitasertib 使用後第八週大幅抑制Gli1蛋白基因表現，降低達90%。因此，除了安全性及初步療效性分析，也會針對Gli1蛋白基因的抑制表現進行分析是否具一致性。