輝達周三盤後發布業績後，Morningstar Research分析師Brian Colello出具報告，將輝達的股票評級從「賣出」（sell）調升「持有」（hold），並將其「公允價值」（fair value）預測值從300美元調升至480美元。

Colello表示，我們現在對於AI工作量的增長，以及輝達如何鞏固其AI晶片一哥地位的看法變得樂觀許多，「根據其業績、財測以及台積電等主要合作夥伴擴大供應等因素，我們預期輝達的數據中心業務（包括用於AI處理的GPU）將在2024財年帶來410億美元營收，遠遠高於一年前的150億美元以及4年前的僅有30億美元」。

輝達投資人最擔心的一個問題是帶動該公司業務激增的需求可能只是曇花一現。但Colello不這麼認為，他在報告中指出，「我們可能是錯的，但我們幾乎沒有看到任何證據顯示這些GPU訂單是預先支出或是一次性下單。我們預期輝達2025財年數據中心營收將進一步增長至600億美元、到2028年增至1000億美元。這樣的增長在大型科技公司中可能是前所未見的，但我們認為所有類型的企業都將投資AI。我們毫不懷疑輝達在未來幾個季將賣出它能從台積電獲得的所有GPU」。

根據彭博整理的數據，輝達股票在華爾街獲得54個「買入」評級和5個「持有」評級。Morningstar是最後一家放棄看空觀點的投資公司。