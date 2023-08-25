Cricut設立於2018年，並於2021在美國那斯達克上市，Cricut一直致力於為DIY愛好者提供美麗、有趣且容易的手作工具，幫助人們打造創意的生活。因為能夠裁切各種材料，從紙張、布料到更堅硬的木頭、金屬材料，和其高度自動化和精確的裁切能力，已經在國外的手工藝界受到廣泛的好評。如今，這個受到全球800萬名使用者喜愛的品牌終於來到台灣，將為台灣的創作風潮掀起一陣新的旋風。
《電通股》引進Cricut 聯強搶攻手創市場
聯強(2347)宣布取得全球頂尖智慧裁切機品牌Cricut台灣總代理權，正式引進Cricut，攜手拓展手工創作市場。聯強台灣資訊事業總經理李建宗表示，Cricut與聯強在澳洲市場合作，展現亮眼成績，此次很開心能正式引進台灣。在重視個性化、客製化潮流下，Cricut多功能智慧裁切機不僅是一個工具，更是一個啟發無限創意的魔法盒子，讓創作者的靈感得到完美的實現。
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