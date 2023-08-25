Cricut設立於2018年，並於2021在美國那斯達克上市，Cricut一直致力於為DIY愛好者提供美麗、有趣且容易的手作工具，幫助人們打造創意的生活。因為能夠裁切各種材料，從紙張、布料到更堅硬的木頭、金屬材料，和其高度自動化和精確的裁切能力，已經在國外的手工藝界受到廣泛的好評。如今，這個受到全球800萬名使用者喜愛的品牌終於來到台灣，將為台灣的創作風潮掀起一陣新的旋風。