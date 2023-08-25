報導引述消息指出，這幾天一直有窗口指導，限制國內銀行投資離岸NCD。債券「南向通」允許境內投資者投資境外發行並在香港債券市場交易流通的債券，但此舉也會導致向離岸市場注入人民幣流動性。
消息人士表示，離岸人民幣空頭的成本就是融資成本，限制人民幣出境，會收緊離岸的人民幣流動性，抬高人民幣融資成本，打擊人民幣空頭。
人民幣匯率持續貶值壓力加劇，中國人民銀行傳出正著手加大維穩力度。路透引述消息人士透露，近期人行窗口指導部分境內銀行，要求減少通過債券「南向通」投資離岸人民幣同業存單（NCD）和債券，以免向離岸注入人民幣流動性，以此緩解人民幣貶值壓力。
報導引述消息指出，這幾天一直有窗口指導，限制國內銀行投資離岸NCD。債券「南向通」允許境內投資者投資境外發行並在香港債券市場交易流通的債券，但此舉也會導致向離岸市場注入人民幣流動性。
消息人士表示，離岸人民幣空頭的成本就是融資成本，限制人民幣出境，會收緊離岸的人民幣流動性，抬高人民幣融資成本，打擊人民幣空頭。
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