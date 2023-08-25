報導引述消息指出，這幾天一直有窗口指導，限制國內銀行投資離岸NCD。債券「南向通」允許境內投資者投資境外發行並在香港債券市場交易流通的債券，但此舉也會導致向離岸市場注入人民幣流動性。

消息人士表示，離岸人民幣空頭的成本就是融資成本，限制人民幣出境，會收緊離岸的人民幣流動性，抬高人民幣融資成本，打擊人民幣空頭。