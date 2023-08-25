中信兄弟今年季中選秀共選入５位球員，除先前已公布首輪指名林暉盛外，球團25日再宣布與徐博瑋、張士綸、胡孟智及楊祥禾其他4位選手皆完成簽約。

「黃衫軍」今年選秀順位排在第6，最後也只選了5人是各隊最少，首輪挑走前旅美好手林暉盛，之後還挑走2位捕手，5人皆已完成簽約。

第2輪指名來自國立體育大學的捕手徐博瑋，22歲、178公分、90公斤，右投右打，球團給予徐博瑋360萬簽約金肯定、月薪8萬，另有激勵獎金80萬，合約保障至2025年。

第3輪指名來自美和高中的內野手張士綸，18歲、179公分、70公斤，右投左打，球團給予張士綸280萬簽約金肯定、月薪6萬，另有激勵獎金80萬，合約保障至2025年。

第4輪則挑走來自平鎮高中的捕手胡孟智，18歲、161公分、66公斤，右投右打，球團給予胡孟智210萬簽約金肯定、月薪5萬，另有激勵獎金90萬，合約保障至2026年。

最後則是挑走來自文化大學的內野手楊祥禾，20歲、180公分、75公斤，右投右打，球團給予楊祥禾170萬簽約金肯定、月薪7萬，另有激勵獎金80萬，合約保障至2025年。

目前林暉盛、張士綸及楊祥禾已至屏東中信園區與二軍一同訓練，徐博瑋待體檢後至二軍報到，胡孟智將於完成U18世界盃棒球賽賽事後歸隊。