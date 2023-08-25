竹山正覺寺主委籃志文邀請大家9／7~9／9到該廟幫觀音大士爺慶生並參加文化祭活動。曾雪蒨攝

竹山正覺寺觀音大士爺祖廟來自嘉義，到竹山已經165年。竹山正覺寺提供

竹山正覺寺第去年舉行文化祭踩街活動盛況。竹山正覺寺提供

竹山地區一年一度的宗教盛事、第3屆竹山鎮正覺寺觀音大士爺文化祭活動，自9／7(農曆7／23觀音大士爺生日)一連舉行3天，除了藝人演出、民俗踩街活動、設竹山美食攤位，還舉辦大士爺文化祭祈福99全國健走活動，尤其今年特別邀請到大陸「湄洲媽」跟苗栗「白沙屯媽」在活動期間駐駕宮廟，歡迎信眾跟著媽祖到竹山體會不一樣的宮廟文化與小鎮風情。

竹山正覺寺管理委員會、同時也是南投縣觀音大士爺文化促進協會主任委員籃志文指出，第3屆竹山鎮正覺寺觀音大士爺文化祭活動，因疫情停辦1年後，今年將恢復並擴大舉辦，活動範圍自大禮路到大明路口、三角圓環沿前山路至大明路口，參加活動的民眾只要消費美食、文藝產品100元就送摸彩券1張、200元2張，「文化祭3天，天天都有大獎等著您！」

主委籃志文說，竹山正覺寺觀音大士祖廟位於嘉義民雄，建廟至今已經有165年，每年農曆7月23日是其聖誕，宮廟內參拜的觀音大士有「觀音佛祖」、「觀自在」、「觀音大士」等稱號，而大士爺也是觀世音菩薩化身，農曆七月普渡時人稱「普渡公」、「大士爺」，對於大士爺 民間有兩種傳說，一為大士爺即鬼王，為觀音所收服；二為觀音菩薩過於慈悲，必需化作大士爺模樣，管制妖魔鬼怪爭搶供品，是觀音大士之化身。

為了慶祝觀音大士爺165年聖誕，同時帶動疫情後地方產業發展，所以舉辦該活動，除了推動地方藝文藝術與美食，也請觀音大士爺保佑大家平安健康，憨歡迎全國信眾9／7~9／9一起到竹山正覺寺幫觀音大士爺賀壽，接受文化洗禮，也暢遊竹山小鎮。