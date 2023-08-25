經典電視劇「花系列」捧紅不少演員，包含寇世勳、王耀慶、張玉嬿、林煒、俞小凡等人，其中，梁家榕、潘儀君都以飾演惡女打開知名度，兩人也是凍齡美魔女代表，以不科學美貌掀起外界討論，而梁家榕今（25日）則曬出與潘儀君同框照，兩女神難得齊聚，畫面美翻一票網友。

梁家榕、潘儀君都是凍齡美魔女代表，其中，梁家榕在今天過52歲生日，她曬出與潘儀君自拍照，並寫下：「有個會靜靜聽妳說話，可以一起分享喜怒哀樂，什麼都可以說也會給妳不同方向思考的意見，互相支持包容的好姐妹真的很開心、很幸運、很珍惜！」自曝兩人都是處女座，還提到：「我們竟然小時候就是住在同一街區的鄰居，而且她還是我小學學姐呀！緣分呀！挺可愛的！」

兩女神難得同框，畫面美翻一票網友，直呼：「畫面太美了」、「好凍齡的兩位花系列美女」、「終於又看到兩位同框」、「生日大快樂，二個都是經典的壞女人，妳們好厲害同時都凍齡了，我小學六年級看花系列，過了30年了，妳們竟然都沒變，美麗又青春」，還有入戲網友說：「趙士芬+顧小春，怕爆」。

53歲潘儀君多年未接台劇，日前在影集《八尺門的辯護人》飾演為貫徹廢死不擇手段的法務部長「陳令秋」，還有大尺度床戲，潘儀君精湛演出讓觀眾印象深刻。

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