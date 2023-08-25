高雄一名61歲林姓女子500萬元投資泰達幣但與對方交談中發現，自己投資的金錢竟然沒有主控權，驚覺疑似詐騙手法，報警後佯裝交付現金，以千張玩具鈔為底，最上面放一張真鈔，果真誘出車手，埋伏員警一擁而上逮人送辦。（圖／警方提供）

高雄一名61歲林姓女子500萬元投資泰達幣但與對方交談中發現，自己投資的金錢竟然沒有主控權，驚覺疑似詐騙手法，報警後佯裝交付現金，以千張玩具鈔為底，最上面放一張真鈔，果真誘出車手，埋伏員警一擁而上逮人送辦。（圖／警方提供）

高雄一名61歲林姓女子今年7月份看到社群網站的投資頻道後加入群組，主講人吹噓購買USDT（泰達幣）虛擬貨幣轉買股票可獲得高額利潤，讓林女因此投入500萬元，但與對方交談中發現，自己投資的金錢竟然沒有主控權，驚覺疑似詐騙手法，報警後佯裝交付現金，以千張玩具鈔為底，最上面放一張真鈔，果真誘出車手，埋伏員警一擁而上逮人送辦。

警方表示，龍華所接獲林女報案指稱，透過網路加入「金錢爆」投資群組，主講的「楊老師」號稱購買USDT虛擬貨幣再轉買股票等合法方式交易，可以得到最高獲利，輾轉交由LINE暱稱「小嫻」的女子與林女聯繫投資內容並申請APP虛擬帳號及密碼，同時介紹多家虛擬幣商提供選購。由於林女曾有購買虛擬貨幣的經驗，但這次竟然沒有虛擬錢包帳號（金鑰）的主控權，深覺可疑而向警方報案。

林女與警方配合，向對方佯裝購買，順利於22日下午2點多在鼓山區龍勝路的超商裡，逮捕遠從台中南下高雄取款的陳姓男子（22歲），陳男見事跡敗露，坦承透過通訊軟體接獲上游指示前來取款，每次可獲得總額3％的利潤做為報酬。警方檢視陳男手機未有任何虛擬貨幣交易平台，證實陳男為詐騙假幣商。警詢後依詐欺罪嫌移送偵辦，並持續擴大追查集團上游成員。

警方呼籲，網路投資詐騙手法推陳出新，如有標榜短期間高額獲利或是穩賺不賠等不合理情形，通常皆為詐騙集團的話術，民眾切勿輕信網路來路不明的投資訊息，如有任何疑問皆可撥打165反詐騙專線或110報案電話即時查證。