彰化明道大學因財務惡化且改善未果，由私校退審會認定退場，但教職員工不服，且表示已取得3.3億元捐贈金，使得學校可持續經營，也助於地區農業發展。
位居台中的德能科研為研華集團關係企業，專注於感測應用及環境控制之專業團隊，但研華表示，研華與承諾書上簽署單位德能科研為單純投資關係，亦即研華為純股東角色，因此德能科研之任何承諾皆為該公司行為，並不等同研華公司之決策與行為。
研華(2395)遭媒體報導承諾捐贈明道大學一事，公司澄清發聲，研華並未承諾捐贈明道大學3.3億元。研華與承諾書上簽署單位德能科研為單純投資關係，亦即研華為純股東角色，因此德能科研之任何承諾皆為該公司行為，並不等同研華公司之決策與行為。
彰化明道大學因財務惡化且改善未果，由私校退審會認定退場，但教職員工不服，且表示已取得3.3億元捐贈金，使得學校可持續經營，也助於地區農業發展。
位居台中的德能科研為研華集團關係企業，專注於感測應用及環境控制之專業團隊，但研華表示，研華與承諾書上簽署單位德能科研為單純投資關係，亦即研華為純股東角色，因此德能科研之任何承諾皆為該公司行為，並不等同研華公司之決策與行為。
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