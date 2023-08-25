Counterpoint預估，2023年智慧型手機出貨量將衰退6%、下滑至11.5億支，將創十年來最低紀錄。

報告中指出，導致2023年智慧型手機出貨增長動能低迷的原因之一就是亞洲市場，因為各界預計大陸經濟將在年初疫情解封後出現好轉，但卻有眾多不利因素阻礙預期中的好轉，加上位於亞洲的其他新興市場正經歷著日益加劇的衰退。

除亞洲外，北美地區仍是拖累全球經濟復甦的主要因素，儘管就業市場表現強勁，通膨也在緩解，但消費者不願升級自己的設備。Counterpoint資深分析師Karn Chauhan表示，目前的經濟狀況與消費者購買手機之間存在脫鉤。今年到目前為止，所有運營商的升級率都創歷史新低。現在市場正在期待蘋果即將在9月發表的iPhone 15系列新機，隨著iPhone 12龐大用戶群換機潮的到來，相信屆時促銷活動將更加積極，這將使蘋果處於更有利的地位，相信在第四季iPhone的出貨帶動下，有機會推升蘋果首度登上2023年全球智慧型手機出貨量龍頭寶座，多年來蟬聯龍頭的三星備受挑戰。