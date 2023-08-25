日本昨天啟動排放核處理水入海，中國強烈反對。針對日本首相岸田文雄昨天表示將積極推動日中雙方專家展開相關討論，中國外交部今天拒絕回應，還向日方喊話：「不要讓福島之水成為日本之恥」。

據環球網報導，中國外交部25日下午舉行例行記者會，日本放送協會（NHK）記者提問：圍繞福島核電站處理水啟動排海，日本首相岸田文雄昨天對媒體表示，將積極推動日中雙方專家以科學依據為基礎展開相關討論。請問中方是否會考慮日方的這一提議？中方是否會對處理水進行科學檢測？

對此，中國外交部發言人汪文斌未作出回應。他重申，日本一意孤行、強推「核汙染水」排海，公然向全世界轉嫁核汙染的風險，這是極其自私，極其不負責任的行為。日方應當立即糾正向全世界轉嫁「核汙染」風險的自私自利行為，「不要讓福島之水成為日本之恥」。

汪文斌並稱，針對日方的極端自私和不負責任的錯誤行徑，中國和其他利益攸關方有權利、有責任採取正當合理必要的防範措施，維護海洋環境安全，維護食品安全和人民群眾的身體健康。

中國昨天全面暫停進口日本水產品，官方進行反日宣傳，日系產品再度面臨抵制。

據共同網報導，日本政府當前最大的難題是如何應對加強反對的中國。日本呼籲中國舉行專家和工作人員級別的磋商，但「意見分歧巨大」。

對於中國，岸田文雄表示「將大力做工作，使專家們能基於科學依據進行討論」。有意透過包括首腦在內的所有層面，要求中國取消暫停進口措施。

報導說，令人擔憂的是中國加強對日本食品的進口限制。日本企業受到影響無法避免。日本政府相關人士表示：「如果中國進一步強化限制，我們將提出抗議。」

日本首相官邸消息人士則不安地說：「（中國）若對日本的反感擴大，就無法簡單平息。」