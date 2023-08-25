李長庚表示，國泰金旗下不管是銀行、壽險、產險、大陸子行等曝險，完全沒有有碧桂園、恒大、中植系等曝險，目前整體大陸曝險約4,000億元，對比疫情前的3年期間減少了將近2,000億元部位，主要是因疫情期間資金需求減緩，大陸經濟也減緩，內部風控機制啟動。4,000億中有800多億是銀行的放款，但授信中沒有任何大陸地產開發商的授信，3,200億元是大陸股票與債券投資，當中約3,100億元是壽險的投資部位。

其中，國壽對大陸地產商的投資曝險約105億元。國壽執行副總林昭廷表示，105億元的大陸地產商曝險約是投資開發商的債券，全部都是央企，信用評等都非常高，流動性也無虞，由於部位也少，目前沒有調整的必要，其中到期日超過5年的占83％，4年的約有13％，最近3年內到期的僅有5％。

李長庚指出，過去3年半，因為疫情與大陸經濟的變化，內部風控機制啟動，隨時進行調整。最近大陸經濟確實碰到逆風，以台灣的角度來看，期待中國大陸可以有好的措施，以防範風險進一步擴散，提出好的政策來推動經濟上的復甦，國泰金會謹慎因應調整，盡力挑選具有央企背景，並有一定的償債能力、信評來做投資。