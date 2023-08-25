東電公布核處理水排海作業畫面，可見操作人員用鑰匙啟動輸送裝置，以及處理水流入儲水池的畫面。

日本東京電力公司昨天正式排放福島核處理水，引發國際議論。今（25）日下午東電召開記者會，並公布排放後的檢測結果，確認在距離核電廠3公里範圍內的10個海域地點，海水的含氚濃度均「合乎標準」。

根據TVU福島電視台報導，東電於台灣時間24日中午12時將核處理水排入大海，首日已排放183噸，並於核電廠半徑3公里內的10個地點採集海水樣本，進行放射性物質濃度分析。結果顯示，所有地點檢測到的濃度均低於每公升10貝克的檢測極限值，甚至低於停止排放的標準，亦即每公升700貝克。

這是福島自311大地震以來，首次將存放多年的核廢水排入海洋，東電將氚濃度稀釋至每升1500貝克以下，總計將利用17天完成7800噸處理水排放。

東電表示，他們將每天在核電廠周邊海域進行水質監測，並將分析結果公開在網站上。此外，日本水產廳也已經從核電廠外4公里海域捕撈了2條魚，預計將在26日公布魚體的放射物濃度分析。