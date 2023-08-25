為表揚2023年度開立統一發票及使用電子發票之績優營業人，財政部北區國稅局自轄區577083家營業人中選出績優者，獲獎家數共有136家，獲獎率僅萬分之2.4。位處金門之名城事業股份有限公司及金門區漁會生鮮超市脫穎而出獲此殊榮，金門稽徵所主任彭永龍昨(24)日代表財政部分別頒獎予上述兩家績優營業人，以表達恭賀之意；並致贈「台灣藍鵲長尾陣」玉壺春瓷瓶，祝福績優營業人富貴長紅、商機無限。

金門稽徵所說明，財政部近年來為達成「提升政府理財效能支應政府施政需求」的使命，力求以簡政便民施政，持續進行各項財政興革措施，以維護租稅公平及建立守法納稅風氣。對於績優營業人誠實開立統一發票、依法申報纳稅增裕庫收，以及積極配合政府政策使用電子發票之營業人，恪盡社會責任、響應節能減碳政策，既提升企業效能及降低營運成本，更有助於我國經濟發展、強化國際競爭力，均足堪表率，特予表揚以為模範。

金門稽徵所表示，名城事業股份有限公司及金門區漁會生鮮超市能從獲獎率僅萬分之2.4的績優營業人中脫穎而出獲獎，實屬不易。得獎之績優營業人3年內將享受多項獎勵待遇，包括由國稅局指定專人協助其解決或指導有關稅務法令及實務問題、主動提供新頒賦稅釋令與法規修正稅訊息、邀請參加租稅宣導活動、如期辦理營利事業所得稅結算申報並繳清稅款者，除經人檢舉或涉嫌違章逃漏稅外，以書面審核，免列入營利事業所得稅及營業稅選案查核對象等。

金門稽徵所也強調，企業能用心經營、成長茁壯，是國家經濟發展的基石，也是社會安定的力量。籲請營業人支持稅制稅政，誠實開立統一發票及配合推動使用電子發票，共同使產業競爭力再提升、國家安定更繁榮。