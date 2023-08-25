隨著獨派吳欣岱加入台北市立委第四選區選戰（內湖、南港），讓此區從原本的藍綠大戰變成三腳督，近日更有一份民調顯示，高嘉瑜在該區支持度落居第二。對此，《中時新聞網》Youtube頻道昨（24）日發起街訪，一窺當地民眾的想法。

《TVBS》22日公布了北市第四選區的民調，李彥秀、高嘉瑜與吳欣岱的支持度，依序為：44%、27%、13%，另有15%的人尚未決定。

網路節目《街頭大聲公》針對「台北市港湖區立委選舉，民調顯示在三角督的狀況，現任立委高嘉瑜只能拿到27%的支持度，落居第二，讓高直呼『有可能嗎』，民眾真實的想法到底是什麼？會讓高嘉瑜是心花開還是很煎熬呢？」的題目展開街訪。

支持高嘉瑜的民眾表示，「我沒有黨沒有派，她比較可愛，李彥秀也可以拉，吳欣岱我不喜歡」、「我比較熟」、「一定是高嘉瑜的，她唱歌最好聽，做人比較和氣，常常來這邊巡邏」、「已經看久了，對她比較有印象」、「她常常來，我鄰居，但李彥秀也是我鄰居，不過高嘉瑜比較會撒嬌」、「比較投緣」、「我是高嘉瑜親姑姑啦」。

而力挺李彥秀的人則稱，「我常看到她，她什麼都講得還不錯」、「奉母之命，家裡都是國民黨，我個人想投高嘉瑜，但這票會投李彥秀」、「跟我同姓」、「我認識李彥秀30多年，從她爸爸李金璋就認識了」、「其實我喜歡高嘉瑜，但我喜歡藍營」。

至於表態投吳欣岱的當地人則說，「我覺得她我蠻喜歡的，對她的理念蠻認同的」、「比較有清新的感覺」、「有印象」、「美女票，隨便啦」。

而此次街訪的投票結果，高嘉瑜拿到11票、吳欣岱拿到7票，李彥秀則有9票。