日本政府24日啟動福島核事故汙染水排海。中國大陸外交部發言人汪文斌8月25日，主持例行記者會。日本廣播協會記者提問，圍繞福島核電站處理水啟動排海，日本首相岸田文雄昨對媒體表示，將積極推動日中雙方專家以科學依據為基礎展開相關討論。請問中方是否會考慮日方的這一提議？中方是否會對處理水進行科學檢測？對此，汪文斌回應，日方應立即糾正向全世界轉嫁核汙染風險的自私自利行為，不要讓福島之水成為日本之恥。

汪文斌重申，日本一意孤行、強推核汙染水排海，公然向全世界轉嫁核汙染的風險，這是極其自私，極其不負責任的行為。日方應當立即糾正向全世界轉嫁核汙染風險的自私自利行為，不要讓福島之水成為日本之恥。

汪文斌強調，針對日方的極端自私和不負責任的錯誤行徑，中國和其他利益攸關方有權利、有責任採取正當合理必要的防範措施，維護海洋環境安全，維護食品安全和人民群眾的身體健康。