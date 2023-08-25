郭雪芙劇中點頭答應范少勳求婚。（時創影業提供）

郭雪芙甜美婚紗照。（時創影業提供）

蔡黃汝最終回仍無法成功打動范少勳。（時創影業提供）

由郭雪芙、范少勳主演的《因為你如此耀眼》本週迎來精彩最終集，郭雪芙歷經跌落山谷甦醒康復後，不再逃避正視自己的情感，認定范少勳為此生摯愛接受求婚。此外，「豆花」蔡黃汝單戀感情線在陪范少勳出差時劃下句點，而鍾承翰也將正式卸下裕成集團副總經理職位。

「豆花」蔡黃汝劇中成為范少勳秘書跟隨出差，深信有天他會對自己敞開心房，好不容易抓住機會勇敢表白卻慘被打槍，讓她心痛眼角失守淚訴：「你就不能好好看看我，只有我會永遠陪在你身邊。」多年單戀最終宣佈告吹，才發現范少勳心裡自始至終只有郭雪芙一人，對蔡黃汝從來沒有朋友以外別的情感。

蔡黃汝面對這場情緒滿點需要大哭的感情重頭戲，雖然沒有NG很多次，不過爆料拍攝當下其實有鬧出笑話：「我那時候有點太緊張，因為當下全心投入角色心情，還要一邊想著要跟少勳告白、偷親，結果反而一直猛打嗝，後來還是靠狂喝水才暫時止住。」郭雪芙、范少勳在最終回浪漫甜蜜擁吻，郭雪芙身穿雪白婚紗幸福表情藏不住，兩人終於跨越層層障礙有情人終成眷屬。

對於劇中和范少勳步入禮堂，郭雪芙有感而發笑說：「感覺總算是有個結束，原來我這個失婚婦女也能再次步入幸福的婚姻。」現實中郭雪芙最期待能辦場海邊婚禮，「對婚禮的想像是希望能有很輕鬆自在的氛圍，讓家人朋友們相聚在一起，有豐盛美食、漂亮舒適的場景，大家都能自由吃喝玩樂的享受當下，就算是場完美婚禮了。」

《因為你如此耀眼》本週日晚間8點東森戲劇40頻道，晚間10點TVBS歡樂台42頻道播出最終回，晚間12點Netflix、LINE TV全集上架24集。