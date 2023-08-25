交通部高速公路局指出，今年1至7月國道發生31起死亡事故，其中11件為車輛自撞，且有8件為小型車。高公局分析，小型車的操控性較佳，失控自撞反而更明顯，推測是因為車輛易於操作讓駕駛不自覺超速導致。

高公局統計，今年國道自撞死亡事故比例明顯增加，去年佔整體死亡車禍的2成，今年上升到3成5。

高公局指出，小型車的操作性能較大型車靈敏，但從數據顯示，小型車失控自撞情形反而更明顯，推測可能原因為小型車重量較輕、易於操作，駕駛人常有不自覺超速傾向，或高速下操控動作過大導致失控，又或是分心而不慎自撞。

此外，大型車自撞事故主要發生於彎道路段，再經探究主要是因為車身較重、重心較高、操作較不靈敏，行經彎道若車速過快或貨物未捆紮牢固，尤其載運液體類的罐槽車，極易因離心力影響或重心改變而失控翻覆。

高公局提醒，不論駕駛大小型車，行駛高速公路都應遵循速限規定，並保持專注、握好方向盤，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，才能保障行車平安。