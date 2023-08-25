7月AI股飆漲帶動當沖熱潮，但多檔指標股創新高後，近期股價急殺震盪加劇，讓不少當沖仔輸到脫褲。有網友在PTT發文崩潰呼喊自己畢業了，從緯創被關禁閉殺下來後，做多就跌、做空就漲，操作台指期也被軋爆，三個多月下來慘賠77萬，無奈地說，希望「趁鬼月去祭改，看能否轉運」。貼文一出，引發網友熱議，有人直言「這波AI大概率真的沒救了，籌碼已經爛掉」。

輝達（NVIDIA）公布財報和財測優於市場預期，不過周四（24日）股價開高衝上502美元新天價後，隨即賣壓湧現並一路向下，終場僅小漲0.1%，收在471美元。

由於輝達利多不漲，加上費半指數崩殺逾3.3%，台積電ADR也大跌近1.8%，拖累今（25日）台股重挫289點，收在16481點，其中AI族群成為殺盤重心，緯創盤中一度跌停，終場慘崩9.39%至111元；緯穎暴殺8%至1610元；廣達大跌7%至244元；技嘉、英業達也挫跌3、4%不等。而權值王台積電同樣遭受空襲，狂跌3.1%至546元，再度跌破五日線。

儘管大盤指數在16000點之上，還是有不少投資人畢業了。一位網友在PTT發文表示，短短三個多月，全完踩在相反的點上面，剛開始的確在AI股上有小賺一點，但後來心態崩掉，從緯創被關禁閉殺下來後，他做多就下跌、做空就反彈，屢試不爽，回頭做台指期，也是空在低點、追在高點，繼續帶衰。

他指出，原以為達輝這種這麼穩，應該比緯創好多了，於是夜盤衝進場，怎知美股開盤就豬羊變色，本來想忍一天，也許今晚或下周一又一根上去，但想了想，每次都是這樣心態才會畢業，銀彈沒有了，還是收手吧，曬出對帳單，累計虧損77.3萬元，最後無奈地說「想趁著鬼月去祭改一下，看看能不能轉運」。

這篇畢業文一出，引來不少網友回應，「輝達放著不砍你會贏」、「多空都畢業 緯創操盤手真的給100分」、「你用技術分析遲早破產」、「線是主力畫出來的，8月直接洗爛線仙跟沖仔」、「多頭也能畢業 你還是好好工作吧」、「買etf睏吧數錢要講幾次」、「這波ai大概率真的沒救了，籌碼已經爛掉，之後營收再好還是會跌」。

還有網友給予安慰，「看開點，至少沒負債，整理好心態再重新出發吧」、「一樣賠錢同道中人」、「操作頻繁加上多空雙向真的難 當學費吧QQ」、「操作不順就先休息一下比較好」、「成本高又做短線 常常會碰到這種事 別在意」。

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