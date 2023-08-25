大陸漁船走私約56公噸牛筋、牛肚、雞爪等疑似來自口蹄疫及狂牛症疫區產品（海巡署馬祖海巡隊提供）

1艘大陸籍無名漁船24日下午2點多，進入東引海域，形跡可疑。馬祖海巡隊接獲通報後，執勤人員上船登檢，在船上發現約56公噸疑似來自口蹄疫及狂牛症區的走私畜產品，訊後依懲治走私條例、動物傳染病防治條例及台灣地區與大陸地區人民關係條例、入出國及移民法移送連江地檢署，並將走私貨品銷毀。

海巡署第11巡防區24日下午發現可疑目標進入東引水域，依照指揮在北固礁海域發現大陸籍鐵殼漁船，看見甲板上用帆布遮蓋不明物體。海巡人員登船後，發現船上有3名大陸船員，以及大批走私的畜產品，在晚上將漁船押返福澳港。

連江地檢署檢察長謝謂誠，25日召集海巡署第11巡防區指揮部、艦隊分署第10(馬祖)海巡隊、偵防分署連江查緝隊、金馬澎分署第10岸巡隊、動植物檢疫防疫局基隆分局馬祖檢疫站、連江縣產業發展處於福澳港碼頭現場勘驗查扣的走私畜產品56大袋。

查扣產品每袋約1公噸，初估總重約56公噸，拆封檢視為牛肚、雞爪及牛筋，透過外包裝標示研判來源為巴西口蹄疫區及狂牛症疫區畜產品，後續將由動植物防疫檢疫局基隆分局馬祖檢疫站清銷後採檢，並於26日發交連江縣產業發展處銷毀。

海巡署第11巡防區指揮部主任陳柏璋表示，本次行動成功防堵大量未經合格檢驗且疑似來自口蹄疫及狂牛症疫區的畜產品流入市面，維護國人食品安全，防止人畜共通傳染病入境，維持我國經濟秩序及政府管制政策，並呼籲民眾如果發現不法，請撥打「118」海巡服務專線向海巡署通報，海巡署將立即派員處置。