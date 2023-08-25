華南銀推出「新美利美元優匯定存」，一年期美元定存可享年利率5%，獲得民眾熱絡響應，為優化民眾即時線上換匯流程，「華南銀行+」APP新增夜間線上換匯服務，讓民眾就算下班時間也能換匯;此外，以往民眾需到分行辦理的大額換匯，現在也能透過「華南銀行+」APP申請大額換匯憑證完成換匯，今年還免收年度憑證費用。

上海商銀提供「夜間換匯」服務，打破原本銀行營業時間的框架，讓顧客在平日非銀行營業時間的下午5點到晚上10點，可以透過個人網路銀行進行外幣買賣，夜間換匯功能提供美元、日圓、澳幣及人民幣等四種外幣供選擇，輕鬆在線上處理換匯需求，不再因為時間、空間的限制而錯失買賣外匯的時機。除此之外，顧客也可在特定分行的ATM機台提領美元、日幣、港幣及人民幣等四種外幣現鈔，完整的滿足顧客所有外匯交易需求。

華南銀行去年推出升級版行動銀行「華南銀行+」APP，以視覺化及直覺式打造友善介面，並依使用頻率自行編輯首頁版面與常用功能，讓民眾登入後便可直接找到需要的資訊，也可以即時查看個人帳務分析圖表，快速掌握收支變化，幫助民眾聰明理財。推出至今，客戶成長數增加50%，數位交易比例亦提高到85%。

為快速因應數位轉型浪潮，上海商銀在110年6月推出全新的行動銀行「掌上銀」APP，且具有台灣Pay的支付與繳費稅轉帳交易功能，讓顧客下載一個APP即可以享有多元化服務，目前也進行全新個人網路銀行系統與新核心系統的建置專案，以強化數位金融交易與服務平台，提供顧客更優質的服務。同時也在組織面進行改造，擴大數位金融部的編制，以吸引數位金融科技與資訊科技人才，並加快與異業結盟，積極佈建友善金融生態圈。