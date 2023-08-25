北區警方逮獲2名詐騙車手，保住黃男300多萬元。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

麻豆區7旬有重聽的呂姓老翁玩手機交友遭對方哄騙匯百萬元投資美金，北區黃姓老翁誤信投資假股票，要交付345萬，前者警方以手寫與手機打字及時阻止，後者警方當場逮獲陳姓車手與黃姓車手依詐欺罪嫌送辦，成功都保住2位長輩半生積蓄。

麻豆區呂翁年逾7旬且患有重聽，家中開設西服店，10年前與妻子離異，最近學會玩手機交友軟體，迅速結識女網友，彼此加line聊天，女方發動愛情攻勢，不停稱呼「親愛的」每天噓寒問暖，呂翁與對方聊了2天就「暈船」，以為找到真愛。

女方見取得信任，佯稱在「Max」給客戶買賣貨幣抽取佣金，哄騙買美金投資，呂翁聽從女方指示到銀行開通帳戶，開啟外幣投資功能，一口氣要匯入百萬元，引起行員懷疑，暗中報警。

警員發現呂翁有重聽難用言語溝通，改以無聲方式手寫、手機打字詢問，老翁一開始不願透露與女方認識細節，堅稱是自己投資，警方提醒是常見愛情詐騙才醒悟，最後慶幸地告訴警方尚未匯款，保住百萬老本。

60多歲黃姓男子退休在家，從臉書發現假股票投資廣告，主動加入後，再加入詐騙集團專屬的APP操作股票，並以抽中股票為由，要他再繳交345萬元，黃男向女兒借錢才引起懷疑報警。

警方24日引出26歲陳姓車手在超商與黃男見面，先將其逮捕，又在超商門外逮獲等候的18歲黃姓車手頭，黃嫌背包內還有另1件徐姓受害人的55萬贓款。

愛情、投資詐騙手法屢見不鮮仍有民眾受害，台南市光上半年遭詐騙總金額已達數億元。麻豆與台南市警5分局連續阻止2件詐騙案，及時保住呂男與黃男共400多萬元，都是2人奮鬥半生的積蓄。