一輛遊覽車25日傍晚因不明原因自撞楊梅休息站護欄，駕駛頭部外傷送醫治療。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅休息站25日傍晚發生遊覽車自撞護欄事故，該休息站入口一度封閉。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

一輛遊覽車25日傍晚因不明原因自撞楊梅休息站護欄。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

一輛遊覽車今日下午行駛於國道一號南向約71公里處時，因不明原因自撞楊梅休息站外側護欄，車頭撞得面目全非，導致該入口一度封閉，回堵3公里，所幸車上無乘客，68歲黃姓駕駛頭部撕裂傷，意識清楚送醫，肇事原因待釐清。

國道警方指出，25日下午近4時，該遊覽車行經國一南向約71公里處，因不明原因整輛車直直撞上楊梅休息站外側護欄，疑似是分心駕駛，先往右側擦撞休息站分隔島水桶後，再往左擦撞左側護欄，駕駛已送醫酒測值待查。

現場畫面顯示，遊覽車頭玻璃碎滿地，車內物品也散落地面，車門與輪胎都撞到變形，也出動3輛吊車，正排除事故現場。

桃園消防表示，接獲通報後立即派員到場，發現黃男困在車內上無法自行離開，便以破壞器材協助其脫困，救護人員確認他頭部有撕裂傷，意識清楚，現場緊急處置清洗傷口、包紮止血裝上頸圈後抬上長背板固定，送往醫院治療。

警方呼籲，駕車時應避免精神不濟打瞌睡或分心，若未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人安全距離保持好，養足精神上國道，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

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