蔡英文總統參觀嘉義舊監，嘉義市長黃敏惠熱情招呼、互動。（廖素慧攝）

蔡英文總統參觀嘉義舊監地方創生，與創生青年合影。（廖素慧攝）

蔡英文總統今天下午參訪嘉義舊監視察地方創生，嘉義市長黃敏惠熱情互動，蔡英文也謝謝黃敏惠協助推動地方創生，黃敏惠則希望由中央全額補助舊監經費及主導整修進度，讓舊監早日自由。

蔡總統到整修活化的舊監宿舍群聽取舊監創生的歷程簡報，黃敏惠笑容滿面，熱情為蔡總統說明2021台灣設計展在嘉義舊監辦展的熱烈情況，蔡總統頻頻點頭、微笑。

蔡總統說，聽完簡報知道年輕人在舊監創生的過程很不容易，感受到嘉義市有獨特的歷史文化，很不一樣，可以來走走，要謝謝我們的市長，也要謝謝努力到中央爭取經費的王美惠立委。

蔡總統還提到地方創生聽來很浪漫，在還沒賺錢以前，國發會還是會支持下去，但還是要回歸現實面，就是要「賺錢」，還特別講了幾次「要能賺錢」。

黃敏惠說，有向蔡總統反映希望中央加速舊監修復的腳步，全面開放，讓舊監自由，還有經費由中央全額負擔，減輕地方財政負擔，不致影響修復再利用進度。

國發會主委龔明鑫說，蔡總統有特別提到要全力支持嘉義市地方創生的發展。

王美惠則說，她會努力繼續向中央爭取經費促進地方發展。