高公局業務組科長蔡欣宛說，電動車輛平均充電時間需要22分鐘，而近期國內電動汽車數量呈現顯著的倍數成長，對於各交通運輸節點的充電需求益增，高公局以2024年8月建置完成所有服務區電動車快充站為目標，全面串連國道充電路網。

蔡欣宛表示，增設充電狀數量將分三階段進行，總計會有160格充電車位，到今年9月底前會完成72個，目前最多的是泰安休息站的南北區，共計20個。

蔡欣宛指出，目前國道15處服務區，包含2021至2022年啟用的西螺（北）、湖口、清水及東山服務區充電站，2023年8至9月陸續啟用關西、泰安、仁德及蘇澳等站，今年啟用的充電站功率升級為350kW充電樁，各品牌電動車都可隨插即用；另也在關西及泰安（南）設置大型車充電樁，讓大型電動車南來北往也免煩惱。

而其餘8處服務區，蔡欣宛說萌，高公局以A、B二案分別招商，已於今年8月完成簽約作業，得標廠商將於1年內建置完成，提供營運服務，預計2024年8月可全數上線，以滿足電動車充電需求、消弭其里程焦慮。