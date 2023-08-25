櫃買中心24日參加由數位發展部數位產業署舉辦之首屆「adi15數位新創頒獎典禮」，櫃買中心總經理李愛玲表示，台灣數位新創業者創新研發能量高，資本市場將扮演其最佳後盾，櫃買市場具備完善的多層次市場架構，新創企業儘管發展初期營運規模不大，只要合規且具健全營運模式，櫃買中心都非常歡迎。

「adi15數位新創頒獎典禮」活動係數位產業署為鼓勵從事資訊軟體服務相關產業之新創企業，創新研發具廣大市場應用價值之解決方案，以引領我國各產業進行數位轉型，增進整體產業競爭力。

透過公開評選方式，選出15家具初步市場實績與高成長潛力之指標數位新創企業，數位產業署除頒予每家企業獎勵金100萬元，並安排獲獎團隊於會中進行簡報及與創投業者交流互動。

數位發展部次長李懷仁表示，軟體與資訊服務新創企業對本次評選活動報名踴躍，展現我國軟體與資訊業者之研發創新動能，得獎之新創企業服務領域涵蓋眾多產業，除已具營運實績外，更均以進軍國際市場為目標，政府將積極提供相關資源，協助我國新創企業在世界舞台嶄露頭角，展現台灣新創實力。

櫃買中心總經理李愛玲則指出，瑞士洛桑管理學院於今年6月公布「2023年IMD世界競爭力年報」，台灣在64個受評比國家中排名第六，「政府效能」與「企業效能」更分別排名世界第六與第四，顯示我國整體競爭力深獲國際肯定，而為持續維持我國競爭力，產業的數位轉型將是重要關鍵。

李愛玲表示，我國數位新創業者具有良好的創新研發能量，隨營運規模擴張，資本市場將是數位新創業者的最佳後盾，櫃買市場具備完善的多層次市場架構，企業可依其發展階段選擇適合板塊掛牌，對於具備技術但處於發展期尚未獲利的創新企業，亦可利用科技事業機制申請上櫃。

此外，進入資本市場後好處也眾多，除可募集資金供營運發展外，也可以提高公司的能見度，有助企業攬才、留才及育才，從而協助企業發展茁壯，提升競爭力，達到永續發展目標。