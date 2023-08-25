台劇男神張立昂13日喝完殺青酒後，在住處樓梯間大吼大叫擾鄰，失控行徑遭鄰居報警檢舉，他本人也遭上銬帶回管束，引起軒然大波。事發後張立昂神隱12天，近日終於在IG更新近況，被發現他目前人不在台灣。

張立昂爆出酒後擾鄰事件後，直到24日才在IG曬出到日本玩的帥照，他頭戴鴨舌帽、身穿白色襯衫，站在知名觀光景點東京淺草寺打卡拍照，他也簡單地說了2字「大吉」；底下立刻有粉絲問他是否在東京，釣出張立昂本人回應「ya」，證實他正在東京旅遊。

許多粉絲在張立昂爆出情緒失控事件後都十分擔心他，等了這麼多天終於看到他本人發文，也都紛紛留言替他加油打氣，「接下來一定都大吉」、「大吉！好好放鬆好好休息」、「我們等你回來，加油」、「一切都會順順利利的」。

13日張立昂被上銬畫面流出後，經紀人表示：「不好意思，on檔戲的這幾個月來拍戲壓力真的很大，殺青後朋友們幫忙慶祝，比較放鬆的情況下不小心就喝醉，已經有趕緊向鄰居道歉。酒後失態做了不好的示範，感到相當的懊悔與抱歉，不好意思，私人行為驚動到大家。」

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