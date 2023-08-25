味全龍將在27日迎回徐若熙，25日賽前練球時看到總教練葉君璋在旁提點，希望他不要因為太期待、興奮而把專注力放在不對的地方，徐若熙坦言，現在緊張比興奮多一些，也會擔心怕復出首戰表現不如預期，「但不管好或不好都要面對。」

徐若熙在去年7月動了右手肘韌帶置換手術（Tommy John），經過長達1年的復健、4場復健賽終於要在一軍先發登板，他坦言心情是期待又興奮，但也感到有些緊張。

賽前陪著徐若熙一起練球並在旁提點，葉君璋表示，能理解他期待、興奮又害怕的感覺，可能會有很多想法在頭腦中，但還是希望他專注在該專注的地方，「這是我們平常就會這樣，只是作平常會做的事。」

對於禮拜天復出首戰限制，葉總坦言一開始不可能就會讓他投太多，但並不會明確設定說是幾顆球，「還是會看狀況及投球內容去決定。」

徐若熙笑著說，現在與新鮮韌帶相處得很好，這幾次登板後身體回饋也都不錯，「身體恢復得滿快的，沒有太多狀況。禮拜天看能丟多少就丟多少，不用太注意球數，照節奏順順投下去。」

這段復健期，徐若熙也曾遇過挑戰，「一開始會覺得不適應，覺得不是我自己的手、不協調的感覺，但後來強度拉上來後就越來越順，不過每個階段也都有不同狀況，像之前實戰時韌帶拉扯感很重，後來也慢慢適應。」

對於復出首戰即將到來，徐若熙坦言緊張感多餘興奮感，「怕表現不如預期，但不管好壞都要面對，好的留著、壞的就要改善，檢視自己。」隊友們也怕他歸隊首戰衝太快，王維中還特別說，如果球速超過153公里就要請1杯星巴克，「他意思也是叫我要懂的保護自己，（球速）沒辦法控制，（超過）就請客囉！」