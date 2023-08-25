，台北捐血中心在颱風前，仍需湊滿2500袋熱血才夠用。（中時資料照）

「蘇拉」颱風即將來襲，血液基金會也正進行防颱準備，根據統計，目前全台血液庫存量偏低，僅能再供應5.7天。由於入血情況受天氣影響極深，台北捐血中心在颱風前，仍需湊滿2500袋熱血才夠用。

根據血液基金會統計，目前全台血液庫存量平均只夠用5.7天，包含台北、高雄、台中，血液庫存量都偏低。其中台北只能再撐5.8天，高雄只能再撐4.5天，台中只能再撐5.4天。而新竹庫存量正常，僅有AB型血偏低，只能再撐6.9天。

台北捐血中心企劃課長劉俊宏指出，血庫入血量受天氣影響，過去幾天的下雨，都讓民眾外出捐血意願減低。捐血中心害怕下雨，但更害怕的是颱風天，平時血庫至少要維持夠用7天的量，但面對颱風天則要提高至8～9天才夠用。以台北捐血中心為例，目前還短少2500袋熱血，鼓勵民眾趁著週末出門，挽袖捐血。

為鼓勵民眾捐血，台北捐血中心與中華民國威震愛心發展協會合作，明日上午10點起於西門捷運站６號出口前發起捐血活動。台北捐血中心找來業者合作，每捐出250cc熱血，即送家樂福禮券300元。只要現場捐血成功，民眾亦可領取價值近千元的珠寶翻新服務兌換券。